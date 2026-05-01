На аудіозаписах обговорюється формування наглядової ради банку

«Українська правда» у п’ятницю, 1 травня, опублікувала другу частину записів прослуховування у справі «Мідас». У матеріалі стверджується, що група людей, які нібито мали зв’язки з Андрієм Єрмаком та бізнесменом Тимуром Міндічем, могла впливати на управління державним «Сенс Банком» та підприємством «Карпатнафтохім».

За даними видання, на аудіозаписах обговорюється формування наглядової ради «Сенс Банку», яку офіційно затвердили 18 червня 2025 року. Журналісти стверджують, що склад ради нібито обговорювали ще за понад місяць до призначення.

У записах фігурує розмова між Олександром Цукерманом та Василем Веселим, який після націоналізації банку у 2023 році став радником його керівництва. Раніше джерела УП у бізнесових колах називали Веселого «куратором» від Офісу президента у банку.

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий нібито перераховує кандидатів до наглядової ради банку. Згодом саме цих людей призначив Кабмін. Серед згаданих людей – колишній міністр економіки Польщі Пьотр Новак, екскерівник «Кредобанку» Єжи Шугаєв, шведська незалежна директорка Ева де Фальк, колишній член правління «Укрексімбанку» Олександр Щур, фінансовий директор «Укрфінжитла» Микола Гладишенко та засновник компанії «Фінансові консультанти Трезуб» Олег Містюк.

У записах також звучать фрази про те, що частина членів наглядової ради нібито мала представляти «свою квоту». Пізніше склад наглядової ради частково змінився.

У попередніх коментарях Василь Веселий заперечував наявність зв’язків з Офісом президента та будь-який вплив на роботу «Сенс Банку».

29 квітня «Українська правда» публікувала першу частину «плівок Міндіча», де згадувалися Тимур Міндіч, колишній помічник президента Сергій Шефір та секретар РНБО України Рустем Умєров. У матеріалах ішлося про бізнес-зв’язки та можливу взаємодію з державними структурами та можливий продаж частки компанії Fire Point.

Співвласник Fire Point Денис Штілерман 30 квітня заявив, що публікація цих розмов є черговою інформаційною атакою на компанію. Він звернувся до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити достовірність оприлюднених записів.