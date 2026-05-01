У РНБО пояснили, що будівництво укріплень на півночі не свідчать про підготовку наступу Росії
Керівник Центру протидії дезінформації прокоментував заяву начальника інженерних військ
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що фортифікації Україна будує з початку повномасштабної війни Росії проти України. За словами посадовця, важливо не говорити про це в публічному просторі, адже це військові завдання.
Раніше начальник інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України, бригадний генерал Василь Сиротенко заявив про масштабне будівництво суцільної лінії оборони на північному напрямку – від Київського водосховища до Сум. Укріплення зводять з метою унеможливлення будь-яких дій росіян, у тому числі спроби повторного наступу з півночі, та створення буферної зони, яка могла б дозволити ворогу впливати на українську територію та відтісняти сили від державного кордону.
«Ця лінія оборони будується, і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб її в найкоротший термін побудувати», – повідомив генерал Сиротенко 28 квітня.
Лейтенант Андрій Коваленко пояснив, що військові говорили лише про будівництво оборонних укріплень, але цивільні почали перекручувати це в розмови про нібито можливий наступ на Київ та інші загрози, хоча насправді про такі сценарії не йшлося.
Керівник ЦПД запевнив, що кордони України надійно захищені з різних напрямків. Так, росіяни місцями змогли залізти в прикордоння, проте не просунутись. Це стосується і Сумської області.
Окрім того, Росія, як і раніше, намагається шукати слабкі місця в нашій обороні та тиснути на різних ділянках. Мета окупантів – щоб Сили оборони України відтягували резерви з інших напрямків.
«Тому наступ на Київ – нереальний зараз. У ворога немає достатніх сил та ресурсів. А наявність лінії оборони – це завжди дуже добре», – запевнив Коваленко.
Він додав, що це стосується, не тільки Києва, а й Сум, Чернігова та всієї території України. Тобто всіх ділянок, де Росія теоретично може колись спробувати тиснути. Тож, добре, що там є лінії оборони.