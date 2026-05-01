Керівник ЦПД запевнив, що кордони України надійно захищені з різних напрямків

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що фортифікації Україна будує з початку повномасштабної війни Росії проти України. За словами посадовця, важливо не говорити про це в публічному просторі, адже це військові завдання.

Раніше начальник інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України, бригадний генерал Василь Сиротенко заявив про масштабне будівництво суцільної лінії оборони на північному напрямку – від Київського водосховища до Сум. Укріплення зводять з метою унеможливлення будь-яких дій росіян, у тому числі спроби повторного наступу з півночі, та створення буферної зони, яка могла б дозволити ворогу впливати на українську територію та відтісняти сили від державного кордону.

«Ця лінія оборони будується, і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб її в найкоротший термін побудувати», – повідомив генерал Сиротенко 28 квітня.

Лейтенант Андрій Коваленко пояснив, що військові говорили лише про будівництво оборонних укріплень, але цивільні почали перекручувати це в розмови про нібито можливий наступ на Київ та інші загрози, хоча насправді про такі сценарії не йшлося.

Керівник ЦПД запевнив, що кордони України надійно захищені з різних напрямків. Так, росіяни місцями змогли залізти в прикордоння, проте не просунутись. Це стосується і Сумської області.

Окрім того, Росія, як і раніше, намагається шукати слабкі місця в нашій обороні та тиснути на різних ділянках. Мета окупантів – щоб Сили оборони України відтягували резерви з інших напрямків.

«Тому наступ на Київ – нереальний зараз. У ворога немає достатніх сил та ресурсів. А наявність лінії оборони – це завжди дуже добре», – запевнив Коваленко.

Він додав, що це стосується, не тільки Києва, а й Сум, Чернігова та всієї території України. Тобто всіх ділянок, де Росія теоретично може колись спробувати тиснути. Тож, добре, що там є лінії оборони.