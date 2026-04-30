У Львові триває період нічних заморозків

У ніч на четвер, 30 квітня, синоптики зафіксували у Львові черговий температурний рекорд. Температура повітря була найнижчою за останні 80 років.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, 30 квітня мінімальна температура повітря у Львові становила -2,6°С.

«Попереднє мінімальне значення для цього дня спостерігалось у 1962 році і становило -1,3°С», – повідомили в гідрометцентрі.

Зазначимо, дуже низькі температури у Львові фіксують уже четверту ніч поспіль. Оскільки Львівський гідрометцентр фіксує дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, то нічна температура 30 квітня була найнижчою за останні 80 років.