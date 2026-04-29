У Львові третій день поспіль синоптики фіксують рекорди мінімальної температури повітря

Заморозки на Львівщині не лише не відступають, а стають сильнішими. У ніч на четвер, 30 квітня, у Львові та області прогнозують заморозки до 6–8°С. Детальний прогноз погоди від львівського гідрометцентру.

Прогноз для Львівської області: у четвер, 30 квітня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі надзвичайний заморозок – 5–8°С морозу, температура вдень – 9–14°С тепла.

Прогноз для Львова: 30 квітня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі надзвичайний заморозок – 5–6°С, температура вдень – 11–13°С тепла. Погіршення видимості в тумані 500–1000 м.

