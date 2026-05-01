Військовий з Одеси, який пройшов полон, розповів про силове затримання працівниками ТЦК

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував повідомлення звільненого з полону військового Дмитра Кащука. За словами бійця, працівники ТЦК силоміць заштовхали його в авто, а також завдали кількох ударів. У ТЦК заявили, що встановлюють обставини події.

Військовий Дмитро Кащук розповів в ефірі каналу «УСІ:Одеса», що 21 квітня біля під’їзду до нього під’їхало авто, з якого вийшли кілька людей у балаклавах та вимагали показати документи. Дмитро розповів чоловікам, що служив у ЗСУ та перебував у російському полоні. Також Дмитро зазначив, що має третю групу інвалідності. Зі слів чоловіка, люди у балаклавах побачили у застосунку «Резерв+» слово «військовозобов’язаний», а після цього заштовхали в авто та приблизно 20 хвилин возили містом. При цьому у нього забрали телефон, ключі та били по обличчю.

«Я кажу, що з полону, нехай подивляться в телефоні. Запитали, на що хворію, я відповів, що маю третю групу інвалідності. А мені відповідають: “Все, підеш у бригаду”. Кажу: “Так я з полону. Я не можу нікуди йти, якщо тільки не захочу”. Вони не знають, що дивитися (в застосунку, – ред.). Один з них фотографував всі дані і пересилав комусь, з кимось переписувався», – розповів Дмитро Кащук.

Дмитро Кащук припускає, що зрештою чоловіки зрозуміли, що він не підлягає мобілізації, після чого виштовхали з авто та облаяли. Постраждалий написав заяву в поліцію про викрадення, а також до ТЦК.

«У межах перевірки встановлюється ідентифікація осіб та транспортних засобів. Оскільки, за описом заявника, учасники події були в балаклавах та без розпізнавальних знаків, питання їхньої належності до підрозділів ТЦК та СП є предметом службового розслідування. Ми відкрито взаємодіємо з правоохоронними органами для об’єктивного встановлення всіх обставин», – йдеться у повідомленні ТЦК.

У ТЦК заявили, що з повагою ставляться до захисників, особливо до тих, хто перебував у полоні, тож ретельно вивчають ситуацію.

«Я у полоні натерпівся стресу, але там зрозуміло. Тут я не очікував, що вийду з під’їзду і мене закинуть у машину та будуть бити, хоча є все в телефоні», – зазначив Дмитро Кащук.

Дмитро Кащук під час служби у ЗСУ

За даними «УСІ:Одеса», Дмитро Кащук добровільно долучився до ЗСУ у 2023 році. Він захищав Україну на Донеччині, де й потрапив у російський полон. До України Дмитра повернули у травні 2025 року в межах обміну полоненими.