Очікується підвищення температури повітря

На початку травня температура повітря в Україні підвищиться, але чи довго триватиме потепління? Синоптики Укргідрометцентру дали прогноз середньомісячної температури та кліматичну характеристику травня.

За прогнозом, середня місячна температура у травні 2026 року передбачається у межах 12–15°С (в гірських районах Карпат та Криму – 9–12°С), що на 1,5°С нижче за норму.

Місячна кількість опадів очікується 35–76 мм, у Львівській, Івано-Франківській областях та в гірських районах Закарпатської і Чернівецької областей 88–138 мм, що в межах (80–120 %) норми.

«Вночі 1−2 травня ми очікуємо вже в межах +1…+7 градусів тепла. У більшості областей зберігатимуться заморозки 0…-3 градуси, але це лише на поверхні ґрунту», – розповів NV синоптик Іван Семиліт.

Денна температура повітря підвищиться спершу до +7°С …+13°С, а в суботу, 2 травня, сягатиме +16°С. Однак на сході та північному сході все ще буде прохолодніше. Натомість на Закарпатті наприкінці тижня синоптики прогнозують до +19°С.

За словами Івана Семиліта, надалі (із 3 по 7 травня) очікується підвищення температури – вночі від +1°С …+7°С градусів до +5°С …+11°С, а вдень «максимуми» коливатимуться від +12°С …+18°С до +17°С …+23°С.

Кліматична характеристика травня (аналіз попередніх років)

Середня мiсячна температура повітря становить 13–17°С, в гірських районах – 7–12°С тепла.

Абсолютний мінімум температури – 0,5– 9,5°С морозу, у південній частині та місцями на Київщині – 0,2–3,0°С тепла.

Абсолютний максимум – 29,5– 39,0°С тепла, в Карпатах та горах Криму – місцями 22–28,4°С.

Середня мiсячна кількість опадів – 22–60 мм, у західних, Вінницькій областях та в горах Криму – 62–81 мм, в Карпатах і на Прикарпатті – 85–148 мм.