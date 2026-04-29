Михайло Мудрик останній матч за «Челсі» провів у листопаді 2024 року

Півзахисник «Челсі» Михайло Мудрик отримав максимальне покарання від Футбольної асоціації Англії (FA) за вживання допінгу, повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс. 25-річний вінгер дискваліфікований на 4 роки.

За інформацією джерела, Мудрик 25 лютого 2026 року подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) проти FA. Наразі сторони обмінюються письмовими позиціями. Дата слухання справи Мудрика ще не призначена.

Нагадаємо, українець відбуває дискваліфікацію з грудня 2024 року: у його пробі виявили заборонену речовину – мілдронат. Якщо апеляція не принесе успіху, то футболіст зможе повернутися на поле лише наприкінці 2028-го.

До слова, свій останній матч за «Челсі» Мудрик провів 28 листопада 2024 року в Лізі конференцій проти «Хайденхайма», де відзначився голом. Загалом за «синіх» Мудрик провів 73 поєдинки, забив 10 голів та зробив 11 асистів. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2031 року.