Головком ЗСУ перевірить ситуацію із забезпеченням бійців

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський доручив провести перевірку логістичного забезпечення підрозділів, які виконують бойові завдання на передовій. Про це повідомив Генеральний штаб в суботу, 25 квітня.

Відповідний наказ отримали командувачі угруповань і командири корпусів. Вони мають до 20 травня оцінити стан організації постачання військовослужбовців на передньому краї оборони.

Окрім того, головком зобов’язав командування вжити всіх заходів для забезпечення військовослужбовців на передовій засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

Нагадаємо, на цьому тижні в соцмережах набула розголосу інформація про те, що військові 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку, недоїдають та не мають доступу до питної води через систематичні перебої у постачанні.

Уже 24 квітня Генштаб повідомив, що керівництво 14-ї ОМБр приховувало втрати позицій та проблеми із забезпеченням своїх бійців. У командуванні зазначили, що українським військовим уже доставили чергову партію продовольства, а за можливості планується евакуація бійців із небезпечних позицій.

На тлі скандалу командира 14-ї ОМБр усунули з посади, а командира 10-го армійського корпусу звільнили та перевели на нижчу посаду. За рішенням Головнокомандувача ЗСУ наразі триває службове розслідування щодо посадовців бригади.