Ситуацію під контроль взяв новий командир бригади полковник Тарас Максімов

Командира 14-ї ОМБр усунули з посади, а командира 10-го армійського корпусу звільнили та перевели на нижчу посаду через втрату частини позицій та низку прорахунків у забезпеченні військовослужбовців на Куп’янському напрямку. Про це у п'ятницю, 24 квітня, повідомив Генштаб ЗСУ.

У дописі йдеться, що на Куп’янському напрямку через постійні авіаційні та ракетні удари російських військ по переправах через річку Оскіл значно ускладнилося логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони. Доставку необхідних вантажів для військових здійснюють за допомогою плавзасобів та важких безпілотників.

Водночас всередині 14-ї окремої механізованої бригади виявили порушення. За результатами перевірок встановили, що попереднє керівництво приховувало реальний стан справ на напрямку. Мова йде про втрату частини позицій та низку прорахунків у забезпеченні військовослужбовців. На тлі цього командування ухвалило кадрові рішення.

«З метою виправлення ситуації прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14-ї ОМБр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10-го армійського корпусу. Командиром 14-ї ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10-й армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до цього з 2025 року командиром 14-ї бригади був підполковник Анатолій Лисецький.

За рішенням Головнокомандувача ЗСУ наразі триває службове розслідування щодо посадовців бригади. Після завершення перевірки матеріали планують передати правоохоронним органам для подальшої правової оцінки.

Нове командування заявляє, що зараз вживає заходів для стабілізації ситуації та покращення забезпечення військових на передових позиціях. Також генерал-майору Михайлу Драпатому доручили провести додаткову перевірку забезпечення підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї.

У командуванні додали, що українським військовим уже доставили чергову партію продовольства, а за можливості планується евакуація бійців із небезпечних позицій.

Нагадаємо, у соцмережах набула розголосу інформація про те, що військові 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку, недоїдають та не мають доступу до питної води через систематичні перебої у постачанні.

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого – зʼєднання з Волині зі штабом у місті Володимир. Бригаду створили у грудні 2014 року з частини 51-ї ОМБр, яку розформували. Після цього підрозділи були залучені до зимових боїв 2015 року за Дебальцеве. На початку повномасштабного вторгнення 14-та ОМБр брала участь у боях за Київщину, а з 2024 року бригада воює на Харківщині.