ДТП трапилась поблизу села Дубровиця Яворівського району

На Львівщині зіткнулись мікроавтобус та автомобіль Mercedes-Benz із причепом. Унаслідок ДТП травмувались пʼятеро людей.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у суботу, 25 квітня, поблизу села Дубровиця Яворівського району. 45-річний мешканець Рівненської області за кермом автомобіля Renault Master зіткнувся з Mercedes-Benz із причепом, за кермом якого був 49-річний мешканець Одеської області.

Унаслідок ДТП п’ятеро пасажирів Renault Master, 57 і 58-річні мешканки Луцька, а також троє жительок Рівненщини віком 13, 22 та 47 років травмувалися. Їх госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з вилученням водійського посвідчення.