ДТП трапилась 22 квітня в Зимній Воді

У селі біля Львова водійка Hyndai вʼїхала у відбійник. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Як повідомила пресслужба поліції, ДТП трапилась 22 квітня, близько 17:20, на трасі Львів – Шегині у селі Зимна Вода. За версією слідства, 63-річна львівʼянка за кермом автомобіля Hyundai Elantra в’їхала у відбійник. Внаслідок ДТП водійка важко травмувалась і після реанімації на місці померла.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.