Внаслідок аварії загинув 60-річний чоловік, 22-річна жінка отримала травми

В понеділок, 20 квітня, на трасі «Київ-Чоп» сталась смертельна аварія з вантажівкою і легковиком. Внаслідок ДТП поліція організувала реверсний рух.

Як йдеться в повідомленні, ДТП сталась на трасі «Київ-Чоп» між населеними пунктами Більче та Пісочна. Зіткнулись вантажівка та легковий автомобіль. На місці події поліція організувала реверсний рух.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET у львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги, внаслідок аварії загинув 60-річний чоловік, 22-річна жінка отримала травми.

Як згодом повідомили у поліції Львівщини, ДТП сталася близько 10:20 поблизу села Острів Стрийського району. За даними правоохоронців, зіткнулися вантажівка Scania, якою кермував 37-річний мешканець Київської області, та легковий автомобіль Toyota Avensis, яким кермувала 21-річна мешканка Стрийського району. Внаслідок ДТП загинув 57-річний мешканець Стрийського району на місці події. Водійка Toyota Avensis з травмами була госпіталізована до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, близько 10:14 рятувальники отримали повідомлення про аварію в с. Острій Стрийського району.

«Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою спецобладнання було проведено роботи з деблокування потерпілої та тіла загиблого з понівеченої автівки. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронні органи», – йдеться у повідомленні.