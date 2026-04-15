Водій, не впоравшись з керуванням виїхав на узбіччя дороги

У вівторок, 14 квітня, у селі Демня на Львівщині сталася смертельна ДТП. 67-річний водій скутера в’їхав у сміттєвий бак і загинув.

Як повідомили в поліції, ДТП сталася близько 16:00 у селі Демня на Стрийщині. 67-річний мешканець Стрийського району, керуючи електроскутером Energi Power, не впоравшись із керуванням, виїхав на узбіччя дороги та зіткнувся зі сміттєвим баком. Внаслідок ДТП водій електроскутера загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 ККУ (Порушення чинних на транспорті правил). Правоохоронці встановлюють обставини події.