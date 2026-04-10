Водій автомобіля Opel загинув унаслідок зіткнення з деревом на Хмельниччині
Аварія сталася на трасі сполученням Камʼянець-Подільський – Стара Ушиця
Поблизу села Суржинці Камʼянець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з деревом загинув 65-річний водій легковика. Про це у пʼятницю, 10 квітня, повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.
Аварія сталася 9 квітня близько 23:20 години на автодорозі Камʼянець-Подільський – Стара Ушиця. За даними слідства, 65-річний житель села Колодіївка Китайгородської громади, водій автомобіля Opel Astra, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Слідчі відкрили кримінальне провадження з ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Розслідування триває.