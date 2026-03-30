Смертельна аварія сталася ввечері 29 березня у Хмельницькому районі

Поблизу села Давидківці Хмельницького району сталася смертельна ДТП. 28-річна водійка автомобіля Daewoo Matiz загинула внаслідок зіткнення з кросовером. Двоє малолітніх дітей жінки травмувалися, вони перебувають у реанімації. Про це у понеділок, 30 березня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 29 березня близько 20:35. За даними слідства, 39-річний житель Кропивницького, водій кросовера Mazda CX-5, зіткнувся з автмобілем Daewoo Matiz, яким керувала 28-річна місцева жителька.

«Жінка від отриманих травм загинула на місці. Двох її малолітніх дітей віком 1 та 6 років госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні», – повідомили поліцейські.

Також травмувалася 26-річна пасажирка автомобіля Mazda CX-5. Їй надали медичну допомогу без госпіталізації. Водія цього ж автомобіля затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.