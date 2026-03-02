Смертельна аварія сталася 1 березня на автодорозі Київ – Чоп

Поблизу села Варковичі Дубенського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинули водій та пасажирка автомобіля Renault — подружжя з Києва. Про це у понеділок, 2 березня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталася 1 березня близько 18:00 на автодорозі Київ – Чоп. За даними слідства, водій Renault Laguna, 64-річний киянин, здійснював обгін невстановленого автомобіля, що повертав ліворуч.

«Під час маневру легковик правим колесом наїхав на бордюр, унаслідок чого став некерованим. Водій Renault виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою DAF із напівпричепом під керуванням 38-річного жителя Закарпатської області», – повідомляють поліцейські.

Унаслідок ДТП водій Renault та його 49-річна дружина загинули на місці. Їхні тіла деблокували рятувальники. Водій вантажівки не постраждав.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України.