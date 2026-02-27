Унаслідок наїзду на вибоїну автомобіль Landmark перекинувся та загорівся

Двом інженерам, які відповідали за стан дороги у Рівненській області, оголосили підозру через смертельну ДТП. За даними слідства, у 2023 році через просідання асфальту загинули троє пасажирок позашляховика, серед яких 13-річна дівчинка. Попередньою причиною аварії називають неналежний стан проїзної частини. Про це у пʼятницю, 27 лютого, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

Аварія сталася 31 липня 2023 року на трасі Київ – Ковель – Ягодин. За даними слідства, у селі Городець Сарненського району 39-річна водійка автомобіля Landwind, жителька Київщини, виїхала на ділянку дороги з просіданням асфальту. Унаслідок цього позашляховик перекинувся та загорівся.

Унаслідок ДТП загинули троє пасажирок віком 66, 61 та 13 років. Ще двох жінок госпіталізували, одна з них була вагітна та втратила дитину.

«У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що причиною ДТП був неналежний стан дороги. У звʼязку з цим кримінальне провадження щодо водійки закрили через відсутність у її діях складу злочину», – повідомили в поліції.

За інформацією прокуратури, на дорожньому покритті утворилися просідання, які мали або усунути, або встановити попереджувальні знаки. Правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям, відповідальним за стан дороги.

63-річному інженеру підприємства, на балансі якого перебувала ця ділянка, інкримінують порушення правил, що стосуються безпеки дорожнього руху та спричинили смерть людей (ст. 288 КК України). Санкція статті передбачає штраф від 34 000 до 51 000 грн, виправні роботи або до пʼяти років обмеження чи позбавлення волі.

58-річному посадовцю, відповідальному за ремонт та експлуатацію доріг, оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки у вигляді загибелі людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади.