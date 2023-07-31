На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» перекинувся і загорівся кросовер

На Рівненщині неподалік Сарн сталась смертельна аварія, у якій загинули двоє людей. Деталей ДТП поліція поки не повідомляє, оскільки на місці ще працюють слідчі, однак відомо, що перекинувся і загорівся автомобіль Renault.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 11:30 у понеділок, 31 липня, в селі Городець (орієнтовно за 20 км від Сарн по трасі «Київ-Ковель-Ягодин»).

«Попередньо відомо, що внаслідок перекидання загорівся автомобіль Renault Duster: на місці події загинули двоє осіб. Слідчо-оперативна група Сарненського РВП та слідчий слідчого управління встановлюють усі обставини ДТП», – йдеться у повідомленні.

Наразі рух транспорту на цій ділянці ускладнений, його регулюють патрульні поліцейські.

В прес-службі ДСНС Рівненщини уточнюють, що всього в кросовері перебували шестеро людей. З них двоє загинули, ще четверо отримали травми різного ступеню важкості. Також зазначають, що автомобіль був обладнаний газобалонним устаткуванням, тож щоб не допустити вибуху, рятувальники охолодили балон та стравили газ.