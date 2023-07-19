Автомобіль Volkswagen Golf, за кермом якого перебував водій

На Рівненщині 28-річний чоловік, виїжджаючи з гаража, наїхав на свого однорічного сина. Від травм дитина померла у медзакладі.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 21:00 у вівторок, 18 липня, в селі Залав'я Рокитнівської громади (приблизно за 20 км від селища Рокитне).

«За місцем проживання 28-річний місцевий житель, водій автомобіля Volkswagen Golf, виїжджаючи з гаражного приміщення заднім ходом, допустив наїзд на однорічного сина. Від отриманих травм малолітній загинув у медзакладі», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння, чоловік був тверезий. Він пояснив, що коли виходив, то син був біля будинку, а це понад 20 метрів до гаража. Тому не очікував, що дитина, яка лише нещодавно почала ходити, там опиниться.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.