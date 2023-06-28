Мотоцикл, на якому їхав чоловік, не був зареєстрований

На Рівненщині мотоцикліст збив восьмирічну доньку, яка перебігала дорогу. Постраждалу дівчинку доправили у реанімацію. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 15:00 у вівторок, 27 червня, в селі Балашівка Березнівської громади.

«28-річний водій мотоцикла, місцевий житель, під час виконання маневру обгону автомобіля Mercedes-Benz Vario допустив наїзд на малолітню дівчинку. Попередньо, дитина перебігала дорогу перед мікроавтобусом, кермувальник якого встиг загальмувати та зупинити транспортний засіб», – йдеться у повідомленні.

️Як з'ясувалося, потерпіла – восьмирічна донька мотоцикліста.️ Унаслідок ДТП травмовану дівчинку госпіталізували у реанімаційне відділення.

️Мотоцикл, який не зареєстрований у встановленому законодавством порядку, слідчі вилучили. Мотоцикліст за результатами огляду, був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.