Автомобіль Volkswagen Caddy, водій якого в'їхав у попутний легковик

Зранку біля Рівного сталась аварія, у якій постраждали четверо людей. На трасі «Київ-Чоп» зіткнулись Volkswagen Caddy та BMW.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 08:00 у четвер, 15 червня, в селі Біла Криниця. «32-річний житель села Вітковичі, водій Volkswagen Caddy, не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем BMW під керуванням 27-річної рівнянки», – йдеться у повідомленні.

️Внаслідок ДТП із забоями за закритою черепно-мозковою травмою до лікарні доставили водійку BMW та її трирічного сина. Крім того, допомога медиків знадобилася також водієві фургона та його 47-річній пасажирці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Додамо, що обидвоє водіїв за результатами огляду на стан сп'яніння були тверезі.