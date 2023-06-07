Автомобіль зіткнувся з металевим відбійником і перекинувся на дах

Райсуд на Рівненщині призначив п'ять років тюрми 19-річному водієві, з вини якого у ДТП загинули двоє людей. Йдеться про 19-річну дівчину та 45-річного чоловіка. Свою провину юнак визнав, але пояснив, що не пам'ятає, як сталась аварія.

Зазначимо, що ДТП чоловік скоїв зранку 24 січня цього року у селі Федорівка Гощанської громади. Водій Volkswagen, який їхав разом з 19-річною знайомою, підібрав попутника, з яким домовився про поїздку через сервіс Blablacar. Але юнак не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав у металевий відбійник, внаслідок чого авто перекинулося. Як наслідок, загинули двоє людей: 19-річна пасажирка та 45-річний попутник.

Як йдеться у вироку Гощанського райсуду, обвинувачений свою провину визнав. Він розповів, що того дня відвозив чоловіка зі Звягеля до Володимира. На зворотньому шляху зупинився на заправці, де поспав більше двох годин. Після цього підібрав попутника і поїхав далі. Як саме сталась аварія, юнак так і не зміг сказати. Однак зазначив, що коли прийшов до тями, то побачив, що його супутниця мертва. Він спробував витягнути її з машини, але безуспішно. Тоді витягнув з машини травмованого пасажира і зателефонував до батьків.

Свідчила у суді матір й загиблої дівчини. На її думку, хлопець вчинив безповідально, сівши за кермо, бо добу перед цим він не спав. За її словами, вибачення у неї він попросив лише перед судовим засіданням. Суд взяв це до уваги.

Суддя Петро Тишкун визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) та призначив йому п'ять років тюрми. Крім того, йому на три роки заборонили сідати за кермо. Також йому потрібно заплатити 15 тис. грн за проведені експертизи.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.