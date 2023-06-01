На Волині внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули троє військовослужбовців Краматорського прикордонного загону. Також у ДТП травмувались двоє людей з іншого авто, наразі їх доправили до лікарні.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель, аварія сталась близько 19:00 у середу, 31 травня, на в'їзді до села Згорани Ковельського району.

«Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який керував легковим автомобілем, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншою автівкою», – зазначає Тетяна Муравель.

Внаслідок аварії водій-військовослужбовець та двоє його пасажирів, також військовослужбовці цього ж прикордонного загону, загинули на місці аварії. Водій та пасажир іншого автомобіля з травмами потрапили до лікарні. Додамо, що водієві авто, в якому перебували військові, було 46 років.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб).