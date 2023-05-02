На Волині судитимуть 39-річного чоловіка, який дозволив п'яному неповнолітньому сину сісти за кермо. В результаті 17-річний хлопець спричинив аварію, в якій загинули двоє людей. В березні Ковельський суд вже виніс вирок сину: йому призначили сім років тюрми. Незабаром судитимуть і батька. Щоправда, чоловікові загрожує м'якше покарання, ніж його сину.

Зазначимо, що аварію на той момент неповнолітній хлопець вчинив 6 березня минулого року неподалік села Старі Кошари. Юнак, який з дозволу батька сів за кермо Skoda Octavia у стані сп'яніння, не впорався з керуванням і допустив з'їзд авто за межі дороги, де легковик перекинувся. Внаслідок аварії один з пасажирів загинув на місці, а інший – помер у реанімації Ковельського МТМО.

Хлопець зізнався, що на той момент не мав водійського посвідчення і лише проходив навчання в автошколі. Відомо також, що після вчинення ДТП юнак пройшов огляд на стан сп'яніння: він показав 1,2 проміле. Це в шість разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

В березні цього року Ковельський суд визнав юнака винним у порушенні ч.4 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть декількох людей) і призначив йому сім років ув'язнення. Щоправда, вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

У вівторок, 2 травня, прес-служба прокуратури Волині повідомила, що за ДТП судитимуть і 39-річного батька юнака, оскільки він дозволив п'яному синові сісти за кермо.

«Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про здійснення 39-річним жителем Ковеля допуску до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння і не має права на керування, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження та заподіяло загибель кількох осіб (ст. 287 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу, а максимально – до п'яти років тюрми.