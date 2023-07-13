На Волині судили 39-річного чоловіка, неповнолітній син якого вчинив смертельну аварію. Відомо, що батько дозволив сісти за кермо п'яному 17-річному синові, аби той візвіз машину додому, хоча знав, що син ще не отримував водійського посвідчення. Хлопець не впорався з керуванням і вчинив аварію, в якій загинули двоє людей. В суді батько розкаявся у вчиненому, а представники потерпілих не наполягали на суворому покаранні. Тож суд призначив йому лише 1,5 роки іспитового терміну.

Зазначимо, що аварію юнак скоїв надвечір 6 березня 2022 року неподалік села Старі Кошари, що біля Ковеля. 17-річний хлопець з дозволу батька сів за кермо Skoda Octavia у стані сп'яніння, не впорався з керуванням і допустив з'їзд авто за межі дороги, де легковик перекинувся. Внаслідок аварії один з пасажирів загинув на місці, а інший – помер у реанімації Ковельського МТМО. Ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.

У березні цього року суд призначив хлопцеві сім років ув'язнення. Також кримінальне провадження відкрили щодо 39-річного батька, який дав дозвіл синові їхати за кермом автомобіля.

Як йдеться у вироку Турійського райсуду, обвинувачений чоловік визнав провину і розповів, що автомобіль купив для сина на 18-річчя. Того дня він разом з товаришами вживав алкоголь, після чого дозволив синові сісти за кермо і відвезти машину додому, однак хлопець, об'їжджаючи яму, не впорався з керуванням і вчинив ДТП.

«У вчиненому обвинувачений щиро розкаявся, висловив глибокий жаль з приводу події злочину та просив не призначати йому покарання, пов'язане з позбавленням волі», – йдеться у вироку.

Потерпілі подали заяви, що претензій до чоловіка не мають, і що вони з ним примирилися. Відтак суддя Роман Тітівалов признав чоловіка винним у порушенні ст. 287 ККУ (порушення експлуатації транспорту), але від відбування покарання звільнив, призначивши лише півтора роки іспитового терміну.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.