Студента з Волині посадили на 7 років за п'яну ДТП з двома загиблими
З вини нетверезого юнака загинули двоє пасажирів Skoda Octavia
Ковельський суд призначив сім років ув'язнення студенту, який рік тому спричинив смертельну аварію. П'яний хлопець, який на той момент був неповнолітнім, допустив перекидання легковика в кювет, внаслідок чого загинули двоє пасажирів. Обвинувачений зізнався, що перед тим, як сісти за кермо, випив з друзями декілька стопок горілки. Також він визнав, що не не мав водійського посвідчення, лише проходив навчання у автошколі. Суд визнав його винним у вчиненні п'яної ДТП.
Аварію на той момент ще неповнолітній водій вчинив надвечір 6 березня минулого року неподалік села Старі Кошари, що біля Ковеля. Хлопець, який сів за кермо Skoda Octavia у стані сп'яніння, не впорався з керуванням і допустив з'їзд авто за межі дороги, де легковик перекинувся.
Внаслідок аварії один з пасажирів загинув на місці, а інший – помер у реанімації Ковельського МТМО. Ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.
В суді свідчила матір одного з загиблих юнаків. Жінка зазначила, що дуже ображена на обвинуваченого, бо він продовжує веселий спосіб життя із своїми друзями, вживати алкоголь, гуляє по селу, незважаючи на обмеження домашнього арешту, і ніхто його не контролює.
Свідчив у суді й винуватець ДТП. Хлопець визнав провину і розповів, що перед тим, як сісти за кермо, разом з товаришами пив горілку. «Він з хлопцем пішли взяли машину, яку тато купив, але не оформив, після чого повернулися до хлопців. Тато сказав, навіщо ви взяли машину і дав йому по шиї. Проте він хотів підвести хлопців на блокпост. По дорозі начало кидати машину і трапилось ДТП. Водійського посвідчення він не отримував, але навчався в автошколі. У скоєному розкаюється, не хотів, щоб так сталося», – цитують пояснення юнака у вироку Ковельського суду.
Відомо також, що після вчинення ДТП юнак пройшов огляд на стан сп'яніння: він показав 1,2 проміле. Це в шість разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.
Суддя Олексій Шишилін дійшов до висновку, що винуватість юнака підтверджується. Його визнали винним у порушенні ч.4 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть двох людей), і призначили сім років ув'язнення. Також на сім років йому заборонили сідати за кермо.
Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.