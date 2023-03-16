Аварія сталась на трасі у селі Кременець Луцького району

Зранку неподалік Луцька сталась аварія, в якій загинув 32-річний водій. Чоловік був за кермом Ford Focus, який зіткнувся з Renault Kangoo. Також у аварії постраждали водій та пасажирка Renault, їх доправили до лікарні.

Аварія сталась близько 08:30 у четвер, 16 березня, повідомляє прес-служба поліції Волині. На трасі у селі Кременець Луцького району зіткнулись Ford Focus та Renault Kangoo.

«Внаслідок автопригоди загинув 32-річний водій автомобіля Ford Focus. Водія та пасажирку Renault Kangoo із травмами доставили до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області», – йдеться у повідомленні.

Наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Хто саме спровокував зіткнення, з'ясовує поліція. Також поки невідомо, чи перебував хтось із водіїв у стані сп'яніння.