Внаслідок удару в мотоцикла відірвало переднє колесо

У селі Рованці під Луцьком в аварії загинув мотоцикліст. 23-річний лучанин за кермом Suzuki зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Хто саме спричинив аварію, поки невідомо, це встановлює поліція.

ДТП сталась близько 17:00 у вівторок, 14 березня, в селі Рованці під Луцьком, повідомляє прес-служба поліції Волині.

«Зіткнулися автомобіль ВАЗ та мотоцикл Suzuki. За кермом легковика був 33-річний місцевий мешканець, мотоцикліст – 23-річний лучанин. Внаслідок зіткнення керманич двоколісного від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли очевидці виданню ВСН, автомобіль виїжджав з вулиці Тополевої, а мотоцикліст їхав головною дорогою. Від удару в мотоцикла відірвало переднє колесо.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.