Попри те, що машина серйозно постраждала, її водій ніяких травм не отримав

Неподалік Ковеля п'яний водій легковика Skoda на швидкості влетів у металевий відбійник. Внаслідок зіткнення передню частину авто фактично зім'яло, але водій вижив і навіть не отримав серйозних травм. У 56-річного чоловіка патрульні помітили ознаки сп'яніння, але проходити алкотест він відмовився. На нього склали чотири адмінматеріали. За п'яне водіння порушнику загрожує 17 тис. грн штрафу.

Аварія сталась у суботу, 25 лютого, на трасі «Доманове-Тереблече» біля Коваля. Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник, внаслідок чого передня частина авто отримала серйозні механічні ушкодження. Також внаслідок ДТП був пошкоджений сам металевий відбійник та вуличний ліхтар. Натомість 56-річний водій не травмувався.

«Під час спілкування з 56-річним керманичем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак проходити огляд на місці події чи в медзакладі чоловік відмовився. Крім цього, охоронці порядку з'ясували, що водій не мав права керування», – повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Інспектори склали на чоловіка протоколи за ст. 130 (п'яне водіння), ст. 124 (вчинення ДТП), ч. 2 ст. 139 (пошкодження транспортних споруд) КУпАП та винесли постанову за ст. 126 (керування транспортом без водійського посвідчення). Найбільший штраф чоловікові загрожує за статтею про п'яне водіння, йдеться про 17 тис. грн штрафу.