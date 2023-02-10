Внаслідок аварії шкільний автобус застряг біля залізничної колії

У селі Іванівка на Волині шкільний автобус на переїзді зіткнувся з потягом. Потерпілих внаслідок інциденту немає, також відомо, що в автобусі дітей не було. Однак через аварію транспорт застряг на узбіччі біля колії, тож для його деблокування викликали рятувальників.

Аварія сталась ввечері у четвер, 9 лютого, в селі Іванівка Іваничівської громади, повідомляє прес-служба ДСНС Волині. Зіткнення відбулось на залізничному переїзді.

«Під час слідування поїзда сталося зіткнення зі шкільним автобусом. В результаті зіткнення автобус застряг на узбіччі поруч із залізничною колією. На місці події з 18:37 працювали рятувальники 18-ї ДПРЧ селища Іваничі. За допомогою пневматичної подушки, гідравлічних ножиць та шанцевого інструменту вони деблокували автобус і відбуксирували його на безпечну відстань», – йдеться у повідомленні.

В автобусі перебували двоє людей, дітей у транспортному засобі не було. Потерпілих внаслідок інциденту немає, додають рятувальники.