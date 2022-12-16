Рятувальники відбуксирували рейсовий автобус, який застряг у сніговому заметі

У селі Веснянка біля Ківерців рейсовий автобус з пасажирами застряг у сніговому заметі. Водій не міг виїхати самотужки, тож довелося викликати рятувальників. На момент їхнього приїзду в автобусі залишались двоє літніх пасажирів з водієм. Їх доправили додому пожежним автомобілем.

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників близько 17:00 у четвер, 15 грудня. Зазначалось, що у сніговому заметі на узбіччі дороги в селі Веснянка застряг рейсовий автобус «Луцьк-Ківерці-Веснянка».

Водій автобуса не зміг самотужки виїхати зі снігового замету. Довелось викликати рятувальників

У салоні автобуса перебували одинадцятеро пасажирів та водій. «На момент прибуття рятувальників в автобусі перебував водій та двоє пасажирів літнього віку, решта дісталися домівок самостійно. Цих двох літніх людей рятувальники доправили пожежним автомобілем до села», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за добу рятувальники зафіксували ще три подібні випадки. Ще один автобус, щоправда, без пасажирів, застряг у сніговому заметі в Нововолинську. Також опівночі рятувальники відбуксирували з кювету біля села Прилісне легковий автомобіль, а у Луцьку на вулиці Електроапаратній відтягнули вантажівку, яка потрапила у сніговий замет і частково перекрила дорогу.