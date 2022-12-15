У п’ятницю, 16 грудня, у Львові та області погіршиться погода, очікуються значні опади та ожеледиця, через що синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомили рятувальники Львівщини.

За даними синоптиків львівського гідрометцентру, 16 грудня на дорогах Львівщини буде ожеледиця, а також значні опади – переважно дощ. Очікується також погіршення видимості.

У Львівській області буде хмарно, вночі мокрий сніг та дощ, вдень дощ. Подекуди значні опади. Ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 1 – 6°С тепла.

У Львові також переважатиме хмарна погода, буде мокрий сніг та дощ, збережеться ожеледиця. Температура вночі 0 – 2°С морозу, вдень 2 – 4°С тепла.