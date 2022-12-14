Найчастіше травмуються люди старшого віку

У травмопунктах Львова цього тижня, відколи на вулиці ожеледиця, значно побільшало пацієнтів з різними травмами, які вони отримали при падінні на вулиці, на власному подвір’ї. Значна частина людей потребувала госпіталізації. За неповних три дні по допомогу до травматологів звернулося 242 львів’ян.

Лікарі травмопунктів кажуть, що люди здебільшого звертаються із переломами рук та ніг, різними забоями.

«Учора ми збирали статистику, порівнюючи з минулим тижнем, коли не було ожеледиці. Якщо минулого тижня за добу на вулицях було 10-12 вуличних травм, то цього тижня 28-30. Найпоширеніші травми – забої, розтяг зв’язок гомілково-ступневих суглобів і перелом променевої кістки у типовому місці. І якщо минулого тижня ми госпіталізовували 3-4 травмованих за добу, то цього – 8-9», – каже травматолог травмопунку на вул. Топольній Ростислав Кравець.

Загалом за останні три дні по допомогу до лікарів травмопункту звернулося 135 травмованих, 25 з них госпіталізували.

Завідувач відділення невідкладної допомоги лікарні св. Луки Олег Малетич повідомив ZAXID.NET, що за останні два дні по допомогу звернулося 62 пацієнти, 13 з них госпіталізували. У травмованих діагностували перелом шийки стегна, переломи кінцівок тощо. Статистики за нинішній день ще нема.

Володимир Мельник, завідувач травматологічного відділення лікарні св. Луки, каже, що значно побільшало стаціонарних важких випадків травм, відділення заповнене повністю.

«За останню добу госпіталізували 20 людей з різними травмами, в основному переломи верхніх та нижніх кінцівок. Серед пацієнтів переважаюить люди старшого віку», – каже Володимир Мельник.

Ще 45 травмованих цього тижня звернулося по допомогу в травмопункт, що на вул. Виговського.

Травматологи радять у таку погоду подбати, передусім, про зручне взуття, без каблуків. Не тримати руки у кишенях, а використовувати їх для балансування. Ходити поволі, невеликими кроками. Літнім людям варто використовувати палиці під час ходьби для кращої стійкості. Вагітним радять не гуляти в ожеледь без супроводу.