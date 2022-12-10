Зранку на львів'ян очікує зміна погоди

Упродовж 11 грудня у Львові очікується сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.

Учасників дорожнього руху просять зважати на прогноз погоди й бути обачними. Водії мають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходи – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити їх на дорозі (стрічки, наклейки, жилет тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій можна повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

Як інформував ZAXID.NET, ближче до середини наступного тижня у Львові очікується мороз до 6 градусів нижче нуля удень і до 9 градусів – уночі.