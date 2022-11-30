Середньомісячна температура буде трошки вищою за кліматичну норму, а опади в межах норми

У перший місяць зими синоптики не прогнозують на заході України аномальних морозів та снігопадів. Середньомісячна температура буде на 1-1,5 градуса вищою за кліматичну норму, опади очікуються в межах норми.

Як розповіла ZAXID.NET синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх, з 1 до 5 грудня на Львівщині очікується хмарна погода, без істотних опадів. Лише 2 грудня вдень можливий невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці можливі слабкі тумани, на дорогах ожеледиця. Нічні температури становитимуть в межах 0-5 морозу, денні 0-5 тепла. Трошки потепліє 4-5 грудня – вночі буде від -4 до +1°C, а вдень 1-6 °C тепла.

Погода на початку та в першій декаді грудня буде обумовлюватися впливом сибірського антициклону. Буде прохолодна повітряна маса та східний вітер. Після 10 грудня буде набирати силу циклонічність над Європою – дещо потепліє, буде хмарно, зрідка з проясненнями.

«Температури як для початку зими будуть досить комфортні. Нічні температури – легенький мінус, денні температури – легенький плюс. При проясненнях – до 5-6° тепла. Очікується невеликий мокрий сніг, дощ. Утворення снігового покриву не очікуємо. Так само не очікуємо інтенсивних опадів. Початок грудня більше нагадуватиме листопадову погоду, ніж зимову. Чогось незвичного не прогнозуємо», – каже Олена Смалюх.

З її слів, після 15-16 грудня можливе нетривале похолодання.

Очікувана середньомісячна температура повітря на заході України – 0-5°C тепла на рівнині, а в горах – 1°C морозу. Такі показники вищі від кліматичної норми на 1-1,5 градуса. Кількість опадів у грудні буде в межах норми.

За весь період спостережень найхолодніший грудень на Львівщині був у 1961 та 1975 роках. Тоді був зафіксований абсолютний мінімум – 25-31° морозу на рівнині. У Турці 37,4 морозу було зафіксовано 1896 році. Найтепліший грудень був у 1989 році – абсолютний максимум температури склав 14-19° тепла. У Славському було зафіксовано 14,6° тепла у 2009 році.

Стихійні явища у грудні на Львівщині спостерігалися у 1974 році – надзвичайний вітер 40 м/с у Бродах. Сніговий покрив товщиною 43-45 мм спостерігався у Яворові у 2016 році та в Турці – у 1975 році. У 1986 році в Яворові була зафіксована сильна хуртовина з силою вітру 28 м/с.

Найнижча груднева температура у Львові 25,6° морозу була зафіксована 19 грудня 1975 року. А максимальна температура 16,5° тепла у Львові була 19 грудня 1989 року.