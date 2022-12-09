З вихідних слід очікувати снігу і морозів

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив про погіршення погоди в області від цих вихідних. За інформацією синоптиків, ще 10 грудня буде дощ, місцями значний, а з 11 грудня вже прогнозують опади снігу.

11 грудня будуть сильні опади мокрого снігу, налипання снігу, вночі місцями ожеледиця. 12 грудня снігопад буде помірний, а 13-14 грудня – невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Також очікується поступове зниження температури повітря:

10 грудня вночі – від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла;

11 грудня – від 3° морозу до 2° тепла впродовж доби;

12 грудня 0-5° морозу впродовж доби;

13-14 грудня: вночі – 4-9° морозу, вдень -1-6° морозу.

«У зв’язку з проходженням атмосферних фронтів від Балканського циклону та в подальшому впливом холодної повітряної маси очікується ускладнення погодних умов. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – пояснюють в Львівському гідрометеоцентрі.

Нагадаємо, за довгостроковими прогнозами синоптиків, грудень в цілому має буде теплий.