На момент інциденту в мікроавтобусі, що застряг

На Волині через негоду два автобуси застрягли у снігових заметах. Інциденти стались у Володимирському та Ковельському районах. Відомо, що у обох автобусах перебували пасажири, ніхто з них не постраждав.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Волині, автобуси застрягли зранку в понеділок, 12 грудня. Перший інцидент стався неподалік селища Павлівка Володимирського району. Там у снігу застряг мікроавтобус з п'ятьма пасажирами.

Крім того, подібний інцидент стався неподалік Головне Ковельського району: там у сніговій пастці застряг водій рейсового автобусу, де перебували троє пасажирів.

Зазначається, що автобуси відбуксирували підрозділи місцевої пожежної охорони. «Завдяки високому рівню боєздатності підрозділів місцевої пожежної охорони області вони впорались із цими завданнями без залучення підрозділів ДСНС області», – йдеться у повідомленні.

Напередодні, 11 грудня, рятувальники допомогли відбуксирувати вантажівку в селі Старовойтове, де через лід і засніженість водій не міг проїхати самотужки. Також допомогу надали водієві у Луцьку, який з аналогічних причин не міг їхати окремими ділянками дороги.