Водій на швидкості злетів у кювет та в'їхав у житловий будинок в селі Свидники

У селі Свидники на трасі «Ковель-Луцьк» позашляховик BMW X5 злетів у кювет і в'їхав у житловий будинок. Внаслідок аварії 37-річний водій загинув на місці, а двоє його пасажирів травмувались. Наразі про їхній стан нічого не відомо. Водночас ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Аварія сталась близько 22:00 у суботу, 10 грудня, у селі Свидники Голобської громади. «37-річний ковельчанин, керуючи автомобілем BMW Х5, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та зіткнувся з житловим будинком. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події», – повідомляє прес-служба поліції Волині.

Двоє пасажирів, 28-ми та 26-ти років, які перебували у автомобілі, отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги та проведення обстеження. У результаті зіткнення будинок та автомобіль зазнали значних ушкоджень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Наразі невідомо, чи перебував водій у стані сп'яніння, це з'ясують судмедексперти.