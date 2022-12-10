Водій на швидкості зіткнувся з огорожею на мосту, після чого авто злетіло у воду

Неподалік Ковеля автомобіль Honda, у якому було п'ятеро людей, на швидкості злетів з мосту. Внаслідок аварії водій та один з пасажирів авто загинули на місці. Ще трьох постраждалих, з яких двоє дітей, із переохолодженням доправили в лікарню.

Аварія сталась близько 11:00 у суботу, 10 грудня, у селі Воля-Ковельська. «38-річний водій, керуючи автомобілем Honda CRV в селі Воля-Ковельська, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з елементом захисту річкового мосту, злетів у річку та перекинувся», – повідомляє прес-служба поліції Волині.

Внаслідок аварії водій та пасажир загинули на місці. Ще трьох пасажирів, яким по 32, 10 та 6 років, із загальним переохолодженням доправили в лікарню для обстеження. Усі постраждалі мешканці Рівненської області.

Станом на 14:00 місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Наразі справу кваліфікують за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб).