Внаслідок наїзду автомобіля частину велосипеда фактично зім'яло

У Камені-Каширському 18-річний водій збив велосипедистку під час обгону вантажівки. Травмована 59-річна жінка від важких травм померла у реанімації. Водія затримала поліція, у разі доведення вини йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у вівторок, 6 грудня. У Камені-Каширському 18-річний водій Skoda, обганяючи вантажівку, на швидкості зіткнувся із 59-річною велосипедисткою.

Жінка отримала важкі тілесні ушкодження. Її ще встигли доправити до місцевої лікарні, але у реанімаційному відділенні вона померла. Як повідомили на сторінці громади села Раків Ліс, у аварії загинула начальниця поштового відділення Марія Кухтей.

«Водія транспортного засобу затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні. Наразі невідомо, чи перебував юнак у стані сп'яніння, це з'ясує експертиза.

Щодо ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.