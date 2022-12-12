У понеділок, 12 грудня, у Львові та області оголосили штормове попередження. Протягом дня очікується налипання мокрого снігу, на дорога ожеледиця. Про це з посиланням на синоптиків інформують у ДСНС Львівщини.

За даними синоптиків, у Львові 12 грудня буде хмарно невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, погіршення видимості. Вітер західний,7 – 12 м/с. Температура 1 – 3°С морозу. На території області також збережеться така погода, лише температура пускатиметься до 5°С морозу.

Протягом вівторка та середи, 13 та 14 грудня, температура повітря вночі становитиме 4 – 9°С морозу, вдень 1 – 6°С морозу.

Рятувальники Львівщини закликають водіїв та мешканців бути вкрай обережними за поганих погодних умов, зокрема ожеледиці.

Нагадаємо, що у Львові електротранспорт не зміг виїхати на маршрути через стійке обмерзання електромережі та пошкодження контактної мережі унаслідок падіння дерев.