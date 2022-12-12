Вранці у понеділок, 12 грудня, трамваї та тролейбуси не змогли виїхати на лінії через стійке обмерзання електромережі та пошкодження контактної мережі унаслідок падіння дерев. Аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

Проблеми з курсуванням електротранспорту у Львові виникли із неділі, 11 грудня. Міська рада повідомила, що трамваї та тролейбуси не змогли виїхати на лінії через погодні умови – обмерзання електромережі, а також через пориви контактної мережі внаслідок падіння дерев.

«Аварійні бригади ЛКП «Львівелектротранс» працюють у посиленому режимі, вночі працювали КрАЗи, які чистили контактну мережу, але ще 260 кілометрів мережі покрито льодом», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Через проблеми з курсуванням електротранспорту на автобусні маршрути сьогодні випустять на 24 автобуси більше.

Додамо, що 12 грудня на Львівщині оголосили штормове попередження.