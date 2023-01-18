Патрульні разом з п'ятьма перехожими відтягнули авто у безпечне місце

На околиці Луцька патрульні поліцейські разом з перехожими відтягнули легковик Ford Focus, який застряг на коліях. За 10 хвилин залізницею мав їхати потяг, тож багато часу в правоохоронців не було. Вони попросили допомоги в п'ятьох перехожих і спільними зусиллями відтягнули автомобіль у безпечне місце. Як виявилось, водій легковика був нетверезий, але проходити огляд на стан сп'яніння відмовився. На нього склали протокол, який передбачає 17 тис. грн штрафу.

Про інцидент, який стався на вулиці Дубнівській у Луцьку, прес-служба патрульної поліції Волині повідомила у вівторок, 17 січня. Зазначається, що ввечері до патрульних надійшов виклик, що автомобіль Ford Focus застряг на коліях.

«Чергова по переїзду повідомила, що за 10 хвилин має рухатися потяг, тож діяти потрібно було негайно. Допомогти поліцейським зголосилися п’ятеро перехожих. Разом з громадянами за лічені хвилини патрульним вдалося витягнути автівку з пастки та перетягнути на безпечну відстань», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба також опублікувала відео з нагрудної камери одного з патрульних, який відтягував автомобіль.

Імовірно, інцидент стався через те, що 39-річний водій легковика був нетверезий: патрульні помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак проходити алкотест чи огляд на стан сп'яніння в медзакладі чоловік відмовився.

Відтак на водія склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), за яким порушнику загрожує 17 тис. грн штрафу. Також на чоловіка склали ще один протокол за ч.1 ст. 123 КУпАП (порушення правил руху через залізничний переїзд). За це порушення йому загрожує 340 грн штрафу.