Патрульні разом з п'ятьма перехожими відтягнули авто у безпечне місце

Луцький суд оштрафував водія, який у стані сп'яніння заїхав на залізничну колію. Авто застрягло на рельсах, відтягали його патрульні разом з п'ятьма перехожими. У водія помітили явні ознаки сп'яніння, але проходити алкотест він відмовився. У суді чоловік не визнавав провину, мовляв, виїзд на колію стався випадково, але суд на основі інформації від поліції та очевидців визнав його винним у п'яній їзді та присудив 17 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що інцидент стався ввечері 14 січня на вулиці Дубнівській у Луцьку. До патрульних надійшов виклик, що автомобіль Ford Focus застряг на коліях. «Чергова по переїзду повідомила, що за 10 хвилин має рухатися потяг, тож діяти потрібно було негайно. Допомогти поліцейським зголосилися п’ятеро перехожих. Разом з громадянами за лічені хвилини патрульним вдалося витягнути автівку з пастки та перетягнути на безпечну відстань», – повідомляла патрульна поліція Волині.

Під час спілкування патрульні помітили в чоловіка явні ознаки сп'яніння, але проходити алкотест він відмовився у присутності двох свідків.

У судовому засіданні обвинувачений свою провину не визнав. Розповів, що того вечора справді перебував у авто і був нетверезий, але нікуди не їхав.

«Маючи намір увімкнути в автомобілі радіо, він привів систему запалювання в робоче положення. На той момент транспортний засіб перебував на увімкнутій задній передачі, у зв'язку з чим відбувся його самовільний рух (ривок), внаслідок чого автомобіль частково виїхав на залізничну колію. Ствердив, що на той час він не перебував за кермом транспортного засобу, а сидів на його задньому сидінні», – пояснив у суді чоловік.

У суді свідчили також очевидці події, які зазначили, що чоловік таки перебував за кермом. Крім того, суддя Світлана Рудська взяла до уваги відео з нагрудної камери патрульного, на якому водій визнає, що у авто був лише він.

Тож чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), та призначили йому 17 тис. грн штрафу. Також водієві на рік заборонили сідати за кермо.

Додамо, що на чоловіка раніше чоловіка також оштрафували за ч.1 ст. 123 КУпАП (порушення правил руху через залізничний переїзд) на 340 грн.