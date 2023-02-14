На сільській дорозі нетверезий мотоцикліст збив семирічного велосипедиста

Волинський суд призначив сім років ув'язнення 21-річному мотоциклісту, який спричинив п'яну смертельну ДТП. Влітку нетверезий юнак на мотоциклі збив семирічного хлопчика, що їхав на велосипеді. Від тяжких травм дитина померла в реанімації.

Аварія сталась ввечері 12 червня минулого року в селі Підріччя Камінь-Каширського району. Нетверезий 21-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Spark, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із 7-річним велосипедистом.

Дитину з важкими травмами доправили у відділення реанімації, проте, врятувати хлопчика не вдалося. Відомо, що мотоцикліст після ДТП втік і переховувався у лісосмузі, але за декілька годин його затримали правоохоронці.

Про вирок суду в цій справі стало відомо в вівторок, 14 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «Суд визнав водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням на вісім років права керувати транспортними засобами», – йдеться у повідомленні. Зазначимо, що це не максимальне покарання, оскільки санкція ч.3 ст. 286-1 ККУ передбачає до десяти років ув'язнення.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.