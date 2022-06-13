Водій мотоцикла Spark на сільській дорозі збив 7-річного велосипедиста

У селі на Волині п'яний 22-річний мотоцикліст на смерть збив 7-річного хлопчика, який їхав на велосипеді. Дитину ще встигли довезти у реанімацію, але через важкі травми постраждалий помер. Винуватець ДТП втік з місця і ховався у лісосмузі, але вже за декілька годин після інциденту його затримала поліція. Чоловікові загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 19:00 у неділю, 12 червня, в селі Підріччя Камінь-Каширського району. 22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Spark, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із 7-річним велосипедистом.

Дитину з важкими травмами доправили у відділення реанімації, проте, врятувати її не вдалося.

«Мотоцикліст з місця ДТП зник та переховувався у лісосмузі. За декілька годин завдяки співпраці з рідними водія оперативно розшукали та затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що за кермом він перебував у стані алкогольного сп‘яніння. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть). Винуватцю ДТП загрожує від п’яти до десяти років ув'язнення.