Чоловік їхав за кермом мотоцикла Lifan по грунтовій дорозі

У селі на Волині 24-річний водій мотоцикла Lifan з'їхав з сільської ґрунтової дороги та зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії він отримав важкі тілесні ушкодження, несумісні з життям, і загинув під час реанімаційних заходів. Що саме стало причиною ДТП, з'ясовують слідчі.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 23:00 у неділю, 5 червня, на ґрунтовій дорозі між селами Дубечне та Залюття Ковельського району.

«24-річний водій мотоцикла Lifan не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Під час проведення реанімаційних заходів волинянин помер», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Наразі невідомо, чи був мотоцикліст у стані сп'яніння під час ДТП, це визначить експертиза.