Аварія сталась на виїзді з села Малі Голоби, де були встановлені мішки з піском

У селі на Волині 35-річний мотоцикліст на швидкості в'їхав у мішки з піском, розташовані на виїзді з населеного пункту. Внаслідок аварії чоловік загинув на місці.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у суботу, 19 березня, на виїзді з села Малі Голоби Камінь-Каширського району. 35-річний житель села Воєгоще, керуючи мотоциклом Viper, не впорався з керуванням та в'їхав у мішки з піском, які були розташовані на виїзді з населеного пункту.

Відомо, що у момент аварії чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок зіткнення він загинув на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Зазначимо, що наразі у багатьох населених пунктах України облаштовують подібні укріплення з мішків, наповнених піском. Таким чином уповільнюється рух транспорту. Щоправда, військові наголошують, що самовільне облаштування таких оборонних споруд небажане.