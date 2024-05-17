Підозру у незаконному видобутку піску отримав начальник кар'єру

ТОВ «Агропромислове підприємство "Львівське"», яке належить родині Дубневичів, підозрюють у незаконному видобутку піску біля Львова на 21,2 млн грн. Компанія видобувала пісок за межами дозволеної ділянки. NGL.media повідомляє, що поліція розслідує справу понад два роки, але начальник піщаного кар'єру отримав підозру 9 травня.

«Агропромислове підприємство "Львівське"» має спеціальний дозвіл видобувати пісок у кар'єрі біля Давидова та договір оренди 10 га землі до 2033 року. Компанія офіційно належить сину депутата-втікача Ярослава Дубневича Юрію та сину голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Павлу. У 2022 році підприємство почало видобувати пісок поза межами орендованої земельної ділянки. Поліцейські розповіли, що таким чином працівники компанії незаконно видобули приблизно 20 тис. кубометрів піску й завдали державі збитків на 21,2 млн грн.

Кар'єр у Давидові, де компанія родини Дубневичів має право видобувати пісок до 2033 року (Зображення NGL.media)

NGL.media зазначає, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Богдан Дубневич закликав усіх охочих безкоштовно добувати пісок у кар’єрі для потреб територіальної оборони, але не уточнював, де саме закінчуються дозволені межі. Дубневич відмовився коментувати ситуацію журналістам.

Допис Богдана Дубневича (Скриншот ZAXID.NET)

Поліцейські під час розслідування провели обшуки в офісі компанії й вилучили документацію. Єдиним підозрюваним у справі є начальник кар'єру «АПП "Львівське"». На початку травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді майже 182 тис. грн та зобов'язав здати закордонний паспорт. Підозрюваний не може виїжджати за межі Львівської області. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Чинні власники «АПП "Львівське"» Павло Дубневич і Юрій Дубневич виїхали за кордон. Підписант компанії Юрій Депас у коментарі NGL.media запевнив, що не виконує обов'язки керівника ще з березня 2022 року.