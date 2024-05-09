Затриманому повідомили про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин

Поліцейські повідомили про підозру начальнику кар’єру ТзОВ «Агропромислове підприємство «Львівське», що працює на Пустомитівщині, в незаконному видобутку піску у великому розмірі. За даними слідства, у результаті державі завдано мільйонних збитків.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, з серпня до листопада 2022 року підозрюваний організував незаконний видобуток піску на родовищі, розташованому за межами одного із сіл колишнього Пустомитівського району Львівської області.

«Будучи начальником кар’єру, фігурант здійснював видобування корисних копалин поза межами земельної ділянки визначеної спеціальним дозволом на користування надрами. За допомогою спецтехніки та підпорядкованих йому працівників чоловік видобув понад 19 000 м3 піску», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Унаслідок таких дій державі завдано мільйонних збитків. Посадовцю інкримінують незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, вчинене службовою особою (ч. 3 ст. 240 ККУ).

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. Однак відповідно до ухвали Галицького районного суду Львова про обрання запобіжного заходу, йдеться про начальника кар’єру ТзОВ «Агропромислове підприємство «Львівське», яке здійснює діяльність на земельній ділянці Сихівського родовища скляних та будівельних пісків у колишньому Пустомитівському районі. Начальнику кар’єру обрали запобіжний захід – заставу у розмірі близько 182 тис. грн.